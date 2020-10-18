Нью-Йорк, США, , 12:32 — REGNUM Известный в прошлом американский боксер Майк Тайсон высказался по поводу победы другого боксера из США Теофимо Лопеса над представителем Украины Василием Ломаченко в поединке, после которого Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легкой весовой категории.

«Бруклин сегодня определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина», — написал Тайсон на своей странице в соцсети Twitter.

https://twitter.com/MikeTyson/status/1317690155327582208

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что судьи, присудив победу в поединке американского боксера Теофимо Лопеса со спортсменом с Украины Василием Ломаченко представителю США, ошиблись.

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