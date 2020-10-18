Новосибирск, , 12:28 — REGNUM Хоккейный новосибирский клуб североамериканской Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» поместил своего защитника Виталия Меньшикова на драфт отказов. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба команды из Новосибирска.

При этом 31-летний игрок перешел в «Сибирь» перед стартом нынешнего сезона и сыграл за клуб в 12 матчах, набрав в них 2 (шайба + результативная передача) очка и заработав 4 минуты штрафного времени.

Отметим, драфт отказов позволяет любой команде заключить соглашение с хоккеистом, при этом повторив контрактное предложение его нынешнего клуба.