Бостон, США, , 10:43 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюиз» продлил соглашение со своим защитником Мэттом Грызликом. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба команды.

Также указывается, что соглашение между 26-летним хоккеистом и командой рассчитано на четыре года и на общую сумму зарплаты игрока за данный период в $ 14,714 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Мэтт Грызлик сыграл в составе «Бостона», за который он играет всю свою карьеру в НХЛ, в 68 матчах регулярного чемпионата лиги, набрав в них 21 (4 шайбы + 17 результативных передач) очко. В 17 матчах плей-офф Кубка Стэнли отметился одной результативной передачей.