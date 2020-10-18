Москва, , 10:41 — REGNUM Судьи, присудив победу в поединке американского боксера Теофимо Лопеса со спортсменом с Украины Василием Ломаченко представителю США, ошиблись. Такое мнение 18 октября высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Лично мое мнение — очень печально, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Там надо досрочно выигрывать, очень грубое судейское решение», — приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что в профессиональном боксе не пересматривают итоги поединков и потому украинскому спортсмену нужно вести подготовку к бою-реваншу.

Также Кремлев уточнил, что ситуация с Ломаченко напомнила емуе бой Головкина и Альвареса и отметил, что у спортсмена с Украины еще все впереди, однако и в реванше, по мнению Кремлева, будет тяжело победить, если не сделать этого досрочно.

«Очень печальное судейство, очень расстроился», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам Василий Ломаченко, проигравший американцу Теофимо Лопесу и лишившийся титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксёрской организации (WBO), заявил, что он не согласен с решением судей, присудивших победу по очкам его оппоненту.