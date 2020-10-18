Манчестер, Великобритания, , 10:42 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен во время зимнего трансферного окна заполучить в свой состав аргентинского нападающего команды «Барселона» Лионеля Месси. Об этом 18 октября сообщает Daily Star.

По информации источника, манчестерская команда предложит каталонскому клубу за 33-летнего футболиста £15 млн (около €16,5 млн) и, как считают журналисты издания, испытывающая финансовые сложности «Барселона» может согласиться на это.

При этом ранее глава по футбольным операциям «МС» Омар Беррада заявил, что команда имеет достаточные ресурсы для соглашения с аргентинцем. В то же время контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года и по его окончании он может покинуть команду в статусе свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за «Барселону» в четырех матчах и отметился в них одним голом и двумя результативными передачами.