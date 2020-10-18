Лас-Вегас, США, , 09:40 — REGNUM Боксер с Украины Василий Ломаченко, проигравший американцу Теофимо Лопесу и лишившийся титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксёрской организации (WBO), не согласен с решением судей, присудивших победу по очкам его оппоненту. Он заявил об этом 18 октября в интервью ESPN.

«Честно говоря, я думал, что первая половина боя была равной. Возможно, он где-то выигрывал на один-два раунда больше, но во второй половине я включился. И я считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением», — сказал украинский спортсмен.

Также Ломаченко отметил, что считает, что победу в поединке одержал он, однако при этом не собирается спорить с судейским решением.

«Сейчас я оправлюсь домой, а потом поговорю со своим промоутером, менеджером и примем решение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боксер с Украины Василий Ломаченко, являвшийся чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксёрской организации (WBO) проиграл американцу Теофимо Лопесу, который является чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), и лишился своих титулов.