Казань, , 09:34 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» подал протест в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на решение судьи назначить пенальти в ворота казанской команды в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги с клубом «Краснодар». Об этом 18 октября сообщает «Бизнес Online».

По данным источника, в «Рубине» считают, что главный арбитр встречи Михаил Вилков неправильным способом использовал систему видеопомощи судьям (VAR) и в случае, если КДК РФС признает претензии казанской команды, судья будет подвергнут санкциям, а матч может быть переигран.

В конце первого тайма между командами «Рубин» и Краснодар» Михаил Вилков назначил пенальти в ворота казанской команды за то, что мяч попал в руку защитнику казанцев Илье Самошникову.

При этом арбитр назначил одиннадцатиметровый удар после того, как вначале остановил игру для просмотра момента с помощью VAR и возобновил ее, не зафиксировав нарушения Самошникова, а потом снова остановил игру для нового просмотра. Последнее недопустимо согласно протоколу об использовании VAR, кроме случаев ошибочной идентификации или возможного удаления.

Как сообщало, ранее футбольный клуб «Краснодар» обыграл казанскую команду «Рубин» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 1:3.