Абу-Даби, , 09:33 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов досрочно победил филиппинца Марка Стригла в поединке на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 6 в Абу-Даби.

Российский спортсмен уже в начале боя провел филиппинцу удачную двойку руками, чем отправил его на канвас, где произвел добивание Стригла серией мощных прямых ударов. В итоге рефери вынужден был остановить поединок и засчитать филлипинскому спортсмену поражение техническим нокаутом на 51-й секунде боя.

Отметим, для 28-летнего Саида Нурмагомедова, который не является родственником российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, это 15-я победа в ММА (11 — досрочно) при двух поражениях. Для 32-летнего Марка Стригла данное поражение стало третьим при 17 победах (13 — досрочно).