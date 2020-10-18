Питтсбург, США, , 08:23 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» пополнился канадским защитником Коди Сеси. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что соглашение между клубом и 26-летним хоккеистом заключено на один год и зарплата игрока за этот период составит $1,25 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Коди Сеси играл за команду «Торонто Мэйпл Лифс» и в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 8 (шайба + 7 результативных передач) очков. В пяти матчах плей-офф Кубка Стэнли забил один гол.