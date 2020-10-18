Абу-Даби, , 08:23 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Джессика Андраде победила нокаутом представительницу США Кэтлин Чукагян на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 6, который проходил в Абу-Даби.

Поединок завершился за пять секунд до конца первого раунда, когда бразильская спортсменка потрясла свою соперницу серией мощных ударов, чем отправила ее на канвас, после чего судья засчитал американке поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 21-я победа 29-летней Джессики Андраде в ММА при восьми поражениях, причем два поединка подряд она перед этим проиграла. Для 31-летней Кэтлин Чукагян данное поражение стало пятым при 14 выигранных поединках.