Париж, 17 октября 2020, 21:28 — REGNUM Французский коллектив G2 в рамках третьего тура онлайн-турнира DreamHack Open Fall 2020 одержал волевую победу над датской пятеркой Heroic со счетом 2:1.

Счет по картам (Heroic/G2):

Overpass 16:10

Vertigo 11:16

Inferno 13:16

MVP встречи был признан 24-летний боснийский киберспортсмен Неманья «huNter-» Ковач, набравший статистику 69−56.

По итогам группового этапа Heroic, заняв третью строчку с тремя баллами, вылетели с турнира. G2, набрав 6 очков, примут участие в стадии плей-офф.