Париж, 17 октября 2020, 21:28 — REGNUM Французский коллектив G2 в рамках третьего тура онлайн-турнира DreamHack Open Fall 2020 одержал волевую победу над датской пятеркой Heroic со счетом 2:1.
Счет по картам (Heroic/G2):
Overpass 16:10
Vertigo 11:16
Inferno 13:16
MVP встречи был признан 24-летний боснийский киберспортсмен Неманья «huNter-» Ковач, набравший статистику 69−56.
По итогам группового этапа Heroic, заняв третью строчку с тремя баллами, вылетели с турнира. G2, набрав 6 очков, примут участие в стадии плей-офф.