Рим, , 20:59 — REGNUM 17 октября в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 на стадионе «Арена Химки» московский «Спартак» одержал минимальную победу над «Химками» со счетом 3:2.

Бригада арбитров: Кирилл Левников | Алексей Воронцов | Денис Бережнов | Ян Бобровский | Николай Волошин.

Забитые мячи: Мирзов (Кухарчук) 48 — 1:0, Кокорин (пенальти) 58 — 1:1, Понсе (Ларссон) 63 — 1:2, Ларссон 77 — 1:3, Идову (Конате) 85 — 2:3.

«Спартак», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 24 очка, занял вторую позицию. «Химки» с 6-ю баллами остались на 14-й строчке.