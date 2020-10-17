Краснодар, , 19:32 — REGNUM Футболисты казанского «Рубина» уступили клубу «Краснодар» в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 17 октября на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Реми Кабелла (пенальти), Кристоффер Олссон и Маркус Берг. У гостей мяч забил Карл Старфельт.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых 15 баллов, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Уфы» в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Локомотиву». Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

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