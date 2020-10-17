Москва, , 19:14 — REGNUM Футболисты «Уфы» в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Локомотиву». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 17 октября на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

Героем встречи в составе хозяев поля стал полузащитник Гжегож Крыховяк, который забил единственный мяч на 67-й минуте.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Уфы», в активе которых шесть баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Сочи» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:3.

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