Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Футболисты «Сочи» в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили санкт-петербургскому «Зениту». Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 17 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос. У гостей мяч забил Кирилл Заика.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты «Сочи», в активе которых 19 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября футболисты подмосковных «Химок» уступили московскому «Локомотиву» в выездном матче десятого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

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