Уфа, , 15:59 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» расторг контракт со своим полузащитником из Люксембурга Оливье Тиллем. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба уфимской команды.

«По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллем», — говорится в сообщении.

При этом контракт между командой из Уфы и 23-летним футболистом был рассчитан до 2022 года.

Отметим, Оливье Тилль перешел в «Уфу» в 2018 году из люксембургского клуба «Прогресс». Он провел 56 матчей в составе уфимской команды, забив один гол и сделав пять голевых передач, при этом в семи мачтах нынешнего сезона не отметился результативными действиями.