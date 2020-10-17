Москва, , 15:45 — REGNUM Третий в текущем году допинг-тест был пропущен российским биатлонистом Алексеем Слеповым из-за недомогания, которое, вероятнее всего, было у него из-за отравления. Об этом 17 октября заявил личный тренер спортсмена Валерий Храмоножкин.

«Утром 30 сентября он прилетел из Тюмени, сдал оружие и вечером должен был ехать домой. Ухудшение самочувствия он почувствовал еще утром, однако критичной ситуация не была, поэтому он не стал менять планов и вносить изменения в систему ADAMS», — приводит слова тренера ТАСС.

Также Храмоножкин рассказал, что ближе к вечеру спортсмену стало настолько физически плохо, что не смог сесть ни в самолет, ни на поезд.

«Это было похоже на инфекционное отравление», — отметил специалист.

Кроме того, он рассказал, что Слепов обратился в больницу, и там ему выдали необходимые справки, которые он вместе с объяснительной предоставил в Российское антидопинговое агентство и в настоящий момент он ожидает решения последнего.

В то же время, Храмоножкин, назвав данную ситуацию стечением обстоятельств, подчеркнул, что данная ситуация не произошла бы, если бы Слепов до того не пропустил две проверки на употребление допинга.

«Это безалаберность, не знаю, как это назвать иначе. Профессиональный спортсмен обязан следить за этим. Получается, пропуск этого теста — наказание за такое отношение», — сказал тренер.

Отметим, Антон Слепов является трехкратным чемпионом Европы (2015), победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14 и чемпионом России, также он включен в состав сборной России для подготовки к новому сезону.