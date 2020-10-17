Москва, , 15:44 — REGNUM Одобрение Генерального контролера лекарственных средств (DCGI) Индии для проведения на территории страны второй и третьей фазы клинических исследований созданной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» получили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's). Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе фонда.

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Указывается, что в Индии будут проводиться многоцентровые, рандомизированные контролируемые клинические исследования, в которые будут входить испытания на безопасность и иммуногенность вакцины.

«Мы рады сотрудничеству с регулирующими органами Индии и предоставим данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе фазы 3 испытаний в России, в дополнение к данным клинических испытаний в Индии для содействия успешным испытаниям «Спутник V» в стране», — приводит пресс-служба слова глава РФПИ Кирилла Дмитриева по данному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов заявил, что большая часть из новых выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией вернулась в Россию с отдыха.