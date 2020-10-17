Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Защитник сборной Норвегии по футболу марокканского происхождения Хайтам Алеесами вошел в состав клуба «Ростов». Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ростовской команды.

Уточняется, что соглашение между «Ростовом» и 29-летним футболистом заключено до конца текущего сезона и в нем возможность продления данного контракта. Также известно, что игрок занимает на поле позицию левого защитника.

Отметим, в июле нынешнего года Хайтам Алеесами расторг контракт с французским клубом «Амьен» и перешел в ростовскую команду на правах свободного агента. По данным портала Transfermarkt его примерная трансферная стоимость составляет € 1,2 млн.