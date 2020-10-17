Москва, , 14:24 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» арендовал уругвайского защитника команды «Копенгаген» Гильермо Варелу. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба московской команды.

Также указывается, что соглашение об аренде 27 летнего футболиста рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, Гильермо Варела перешел в «Копенгаген» в 2019 году за €1,75 млн из уругвайского клуба «Пеньяроль». В общей сложности сыграл в составе датской команды в 53 матчах и отметился в них четырьмя голевыми пасами. Также играл за команды «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилья».