Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» договорился об аренде форварда московской команды «Локомотив» Романа Тугарева. Об этом 17 октября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

По информации последних, в соглашение об аренде 22-летнего футболиста включен пункт о возможности выкупа последующего игрока ростовской командой. Текущий контракт нападающего с его нынешним клубом рассчитан до конца 2022 года.

Отметим, Роман Тугарев является воспитанником «Локомотива» и был взят в основной состав команды в прошлом году. Сыграл за клуб в 13 матчах и отметился в них одним голом, при этом в минувшем сезоне ни разу не принял участие в матчах Российской Премьер-Лиги.