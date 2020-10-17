Ереван, , 13:49 — REGNUM Игрок футбольного ереванского футбольного клуба «Локомотив» 18-летний Эрик Сарян погиб во время военных действиях в Нагорном Карабахе. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба армянской команды.

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«Эрик Сарян героически погиб в ожесточенных боях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что ереванский клуб «Локомотив» разделяет свое горе и выражает поддержку семье и родным погибшего футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Армения направила в Москву военных на встречу с делегацией Азербайджана в целях обсуждения механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.