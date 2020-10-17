Рига, , 13:48 — REGNUM Рижский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» перешел на карантин из-за новых выявленных в команде случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба латвийской команды.

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«В связи с новыми случаями заражения (SARS-CoV-2) клуб «Динамо» из Риги не сможет принять участие в следующих матчах регулярного чемпионата КХЛ, поскольку команда должна соблюдать режим карантина», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что по этой причине запланированные на 17 и 19 октября матчи рижского «Динамо» с командой из Подольска «Витязь» и магнитогорским клубом «Металлург» не состоятся.

При этом в сентябре рижское «Динамо» уже уходило на связанный с новым коронавирусом карантин, из-за чего ему было засчитано два технических поражения от московских команд «Динамо» и ЦСКА.

Отметим, на данный момент рижское «Динамо» находится на последнем месте в турнирной таблице КХЛ.