Дублин, , 12:22 — REGNUM Бывший ирландский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Стив Финнан выставил на продажу медаль за победу в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2004/2005 с командой «Милан». Об этом 17 октября сообщает Daily Mail.

По информации источника, бывший футболист принял такое решение из-за того, что его компания, занимавшаяся строительством, обанкротилась, и он намерен выручить за данную медаль от €13 тыс. до €17 тыс.

Кроме того, Финнан также выставил на продажу футболку, в которой он провел тот матч ЛЧ, на которой есть его автограф. Он готов продать ее за €2,2−2,7 тыс.

Отметим, в сезоне 2004/05 «Ливерпуль» обыграл «Милан» в серии послематчевых пенальти, отыгравшись в основное время со счета 0:3. Стив Финнан вышел на поле в основном составе, однако был позднее заменен из-за травмы.