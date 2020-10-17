Москва, , 12:55 — REGNUM Нигерийский форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Виктор Мозес провел первую тренировку в составе московской команды «Спартак», за которую он будет выступать на правах аренды. Видеозапись тренировки 17 октября обнародована пресс-службой «красно-белых» на официальной странице команды в соцсети Twitter.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1317189258810187776

«Первая тренировка Виктора в «Спартаке», — говорится в сообщении пресс-службы, которое прикреплено к видеозаписи.

При этом известно, что соглашение об аренде 29-летнего футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона и в нем присутствует пункт о возможном выкупе игрока по окончании арендного срока.

Отметим, Виктор Мозес заявлен на матчи чемпионата Росси по футболу и может принять участие в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе «красно-белых» против подмосковного клуба «Химки».