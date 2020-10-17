Москва, , 11:59 — REGNUM Спортивный центр морской и физической подготовки ЦСКА в Астрахани открылся после капитального ремонта. В церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Сегодня мы открываем спортивный плавательный комплекс в Астрахани. Он имеет свою интересную историю, отмеченную многими победами на всероссийских и международных соревнованиях, реконструкция плавательного комплекса, я думаю, послужит дальнейшему развитию физической культуры и спорта не только в Каспийской флотилии, но и в целом в городе Астрахани», — заявил генерал.

Ранее сообщалось, что в рамках программы по реконструкции спортивных объектов Минобороны в 2019 году был реконструирован стадион филиала ЦСКАв Ростове-на-Дону, модернизируется спортивная база Военного института физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге.