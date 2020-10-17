Оттава, , 12:12 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» продлил соглашение со своим латвийским нападающим Рудолфсом Балцерсом. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что соглашение между канадским клубом и 23-летним хоккеистом рассчитано на один год и имеет двусторонний характер. Также указывается, что зарплата игрока за это период в НХЛ составит $735 тыс., а в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — $70 тыс.

Отметим, в минувшем сезоне Рудолфс Балцерс сыграл в составе основной команды «Оттавы» в 15 матчах и набрал в них 3 (шайба + 2 результативные передачи) очка. Также сыграл в 33 матчах за фарм-клуб «Тоттавы» в АХЛ и набрал в них 36 (16 шайб + 20 результативных передач) очков.