Борнмут, Великобритания, , 11:36 — REGNUM Американский защитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Кэмерон Картер-Викерс перешел на правах аренды в команду «Борнмут». Об этом 17 октября сообщает пресс-служба команды из Борнмута.

Уточняется, что соглашение об аренде 22-летнего футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона. Текущий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до мая 2021 года.

Отметим, Кэмерон Картер-Викерс является воспитанником «Тоттенхэма» и в последнее время играл на правах аренды в командах английского Чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион Британии) «Шеффилд Юнайтед», «Ипсвич», «Суонси» и «Сток Сити».