Москва, , 12:12 — REGNUM Футболисты московского футбольного клуба «Спартак» выйдут на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковной команды «Химки» с траурными повязками в память о бывшем игроке «красно-белых» Василии Кулькове. Об этом 17 октября сообщили в пресс-клубе московской команды.

«Команда сегодня выйдет на поле в траурных повязках», — приводит сообщение пресс-служба.

Матч одиннадцатого тура РПЛ между командами «Спартак» и «Химки» состоится в Москве 17 октября и начнется в 19:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября экс-игрок «Спартака» Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет в реанимации одной из клиник Москвы, незадолго до операции, которую должен был перенести в тот же день из-за рака пищевода. Он является чемпионом СССР 1989 года и России 1997 года в составе «Спартака», а также чемпионом Португалии в составе «Бенфики» (сезон-1993/94) и «Порту» (1994/95).