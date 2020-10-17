Турин, Италия, , 11:22 — REGNUM Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Кришитану Роналду считает, что в предстоящем поединке российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, являющегося чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), с американцем Джастином Гэтжи победу одержит спортсмен из России.

«Конечно, Хабиб победит. Мой брат. Иншаллах», — заявил 35-летний футболист, отвечая в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram на вопрос одного из подписчиков об итоге данного поединка.

Отметим, поединок между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби и станет его главным поединком.