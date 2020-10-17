Манчестер, Великобритания, , 11:02 — REGNUM Бельгийский хавбек футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не будет принимать участия в матче чемпионата Англии по футболу с лондонской командой «Арсенал» из-за травмы. Об этом 17 октября главный тренер манчестерской команды Хосеп Гвардиола, его слова приводит ВВС.

При этом 11 октября Де Брёйне травмировался в матче сборной Бельгии с английской сборной .

«Не думаю, что это серьезно, но в следующих играх он будет не готов», — заявил Гвардиола.

При этом он отметил, что не жалуется на перерыв на матчи сборных и указал, что в команде хотят, чтобы футболисты возвращались с них без травм, однако, по мнению главного наставника «МС», это не всегда удается контролировать.

Отметим, в нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне сыграл в составе «МС» в трех матчах Английской премьер-лиги, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей. Матч между командами «МС» и «Арсенал» состоится 17 октября и начнется в 19:30 мск.