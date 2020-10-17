Манчестер, Великобритания, , 10:27 — REGNUM Португальский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может в скором времени сменить английский футбольный чемпионат на испанский. Об этом 17 октября сообщает The Sun.

По информации источника, 26-летний футболист попал в сферу интересов команд «Реал» и «Барселона» и оба клуба намерены включиться в борьбу за него.

При этом ранее стало известно, что у игрока непростые отношения с главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером и потому в испанских командах следят за данной ситуацией.

Отметим, Бруну Фернандеш перешёл в «МЮ» из «Спортинга» за €55 млн в январе прошлого года. В минувшем сезоне сыграл за свой новый клуб в 20 матчах, отметившись в них 12 голами и 8 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до 2025 года.