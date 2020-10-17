Лас-Вегас, США, , 09:58 — REGNUM Американский боксер Теофимо Лопес, являющийся чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и спортсмен с Украины Василий Ломаченко, который имеет титул мирового чемпиона по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксёрской организации (WBO) прошли официальное взвешивание перед своим поединком.

В ходе данной церемонии оба боксера уложились в лимит своей весовой категории и показали одинаковый вес в 61,2 кг.

После нее спортсмены провели дуэль взглядов и в ходе нее Лопес в какой-то момент попытался заговорить с украинским боксером, однако тот промолчал в ответ, и американец также стал молчать. В итоге затянувшуюся дуэль прервали организаторы боя.

Отметим, поединок между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко состоится рано утром 18 октября в Лас-Вегасе, его победитель станет обладателем всех вышеуказанных титулов чемпиона мира.