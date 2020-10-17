Париж, , 09:32 — REGNUM Бразильский форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар будет принимать участие в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) с командой «Манчестер Юнайтед». Об этом 17 октября рассказал главный тренер парижской команды Томас Тухель, его слова приводит Sportsmax.

По словам главного наставника «ПСЖ», у 28-летнего футболиста нет никаких проблем и просто он дал отдохнуть игроку перед указанным матчем.

«Он будет с нами завтра. Он будет тренироваться и готовиться к игре с «Манчестер Юнайтед». Он обязательно будет на поле», — заявил Тухель.

Отметим, матч первом туре группового этапа Лиги чемпионов между клубами «ПСЖ» и «МЮ» состоится 20 октября на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже.

Напомним, в нынешнем сезоне Неймар сыграл в составе парижской команды в трех матчах и отметился в них двумя забитыми голами и одним голевым пасом.