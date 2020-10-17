Мадрид, , 09:51 — REGNUM Американский полузащитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Джованни Рейне попал в сферу интересов мадридской команды «Реал». Об этом 17 октября сообщает ESPN.

По данным источника, в настоящее время за игрой 17-летнего футболиста следят скауты «Реала». При этом текущий контракт игрока с его нынешним клуб рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, Джованни Рейне перешёл в состав «Боруссии» из академии клуба MLS «Нью-Йорк Сити» летом 2019 года и в сезоне 2019/20 сыграл за свой клуб в 18 матчах, отметившись в них одни голом и двумя результативными передачами.