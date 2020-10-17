Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев снялся с турнира категории АТР 250, который пройдет в Антверпене (Бельгия). Об этом 17 октября сообщает Entry List Updates.

В то же время на текущей неделе Рублев играет на турнире категории ATP 500 в Санкт-Петербурге и в данный момент уже прошел в полуфинал состязаний, где за выход в финал встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Отметим, турнир в Антверпене пройдет в период с 19 по 25 октября. Его действующим победителем является представитель Великобритании Энди Маррей.