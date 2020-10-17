Ливерпуль, Великобритания, , 08:41 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» продолжает интересоваться возможностью заполучить в свой состав нападающего «Пари Сен-Жермен» Киллиана Мбаппе. Об этом 17 октября сообщает AS.

При этом ранее стало известно, что 21-летнему футболисту предложили в ПСЖ контракт сроком на пять лет с ежегодной зарплатой €30 млн, однако сам игрок не намерен продолжать играть в парижской команде и хочет перейти в мадридский клуб «Реал».

В то же время ливерпульская команда готова поспорить с мадридцами за нападающего, так как в его услугах заинтересован главный тренер «Ливерпуля» — Юрген Клопп.

Отметим, в минувшем сезоне Киллиан Мбаппе сыграл за ПСЖ в 20 матчах французского футбольного чемпионата и отметился в них 18 голами и пятью результативными передачами.