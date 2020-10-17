Торонто, Канада, , 08:33 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» пополнился форвардом Джо Торнтоном. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что соглашение между 41-летним хоккеистом и клубом заключено на один сезон и зарплата игрока за этот период составит $700 тыс.

При этом до начала нового сезона в НХЛ Торнтон будет выступать за команду «Давос» из Швейцарии, с которой он подписал соглашение об этом 15 октября.

Отметим, Джо Торнтон провел 23 сезона (1815 матчей) в НХЛ за клубы «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс». В 2006 году стал обладателем трофея «Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ и «Харт Трофи» — самому ценному игроку регулярного чемпионата.