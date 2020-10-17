Витория-Гастейс, Испания, , 08:10 — REGNUM Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» проиграл команде «Баскония» из города Витория-Гастейс (Испания) в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла на домашней площадке «Басконии» и закончилась победой хозяев со счетом 77:60.

При этом «Химки» поехали на данный выездной матч в ограниченном составе в восемь баскетболистов.

Наиболее результативными игроками встречи стали итальянский форвард «Басконии» Акилле Полонара, оформивший в матче дабл-дабл с 20 очками и 10 подборами и его коллега по клубу — литовский защитник Рокас Гидрайтис, сумевший набрать 20 очков.

У «Химок» самым результативным стал разыгрывающий Вячеслав Зайцев с 17 очками. Его одноклубник — американский защитник Девин Букер оформил в матче дабл-дабл набрав 16 очков и сделав 12 подборов.

Отметим, это третья победа подряд для «Басконии», благодаря чему клуб находится на второй строчке турнирной таблицы. Для «Химок» это поражение четвертое подряд, команда располагается на 18-м, последнем месте в турнирной таблице.