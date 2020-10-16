Ливерпуль, Великобритания, , 23:34 — REGNUM Представитель Чемпионпиша «Блэкберн» на своем официальном сайте объявил, что согласовал аренду полузащитника Харви Эллиотта у «Ливерпуля». Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что в мае 2019 года, когда Эллиотт выступал в составе «Фулхэма», игрок вышел на поле в матче против «Вулверхэмптона» и стал самым молодым игроком в истории АПЛ. На тот момент ему было 16 лет и 30 дней.

После этого «Ливерпуль» приобрел игрока. В минувшем сезоне «красные» дали Эллиотт шанс проявить себя в восьми играх, в трех из которых он появлялся в стартовом составе.