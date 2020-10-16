Дижон, Франция, , 22:45 — REGNUM «Ренн» сыграл вничью в гостевом матче с «Джоном» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась с равным счетом — 1:1.

В составе гостей счет встречи открыл нападающий Мартин Террье на 24-й минуте, это его дебютный мяч за «Ренн». Равенство на 53-й минуте вернул форвард «Дижона» Мама Бальде.

На данный момент «Ренн» занимает первое место в чемпионате Франции, на их счету 15 очков. «Дижон» с двумя очками расположился на последней строчке.