Хьюстон, США, , 20:54 — REGNUM Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» предпримет попытку приобрести центра «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

Согласно информации журналиста Брэндона Робинсона, «Рокетс» готовы отдать в качестве компенсации за переход звездного игрока «Филадельфии» любого игрока из своего состава, кроме Джеймса Хардена.

«Хьюстон» готовит крупные изменения в команде в это межсезонье. Ранее стало известно, что команду покинули генеральный менеджер Дэрил Мори и главный тренер Майк Д'Антони. Также от ухода не защищен Рассел Уэстбрук.