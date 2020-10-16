Магнитогорск, Челябинская область, , 20:28 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» смог сделать то, что не удавалось ЦСКА. Татарская команда обыграла в гостевом матче «Металлург». Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой «нижнекамцев» с минимальным преимуществом — 4:3.

Подопечные Вячеслава Буцаева впервые за пять с половиной лет смогли обыграть «магнитогорцев» на чужом льду, а также прервали пятиматчевое победное шествие уральской команды.

«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, на их счету 24 очка. «Нефтехимик» набрал 12 очков и разместился на десятом месте.