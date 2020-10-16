Копенгаген, , 19:00 — REGNUM 16 октября в рамках второго тура группы B онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Open Fall 2020 датский коллектив Heroic одержал победу над Endpoint со счетом 2:0 и спасся от вылета с турнира.

18-летний датский киберспортсмен Мартин «stavn» Лунд был признан пользователями портала HLTV (85,1% голосов) MVP встречи. Коэффициент k/d датчанина составил 1,53.

В следующем туре Heroic встретятся с Astralis или G2 за право играть в плей-офф. Endpoint без очков вылетел с последнего места группы B.