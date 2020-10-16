Стокгольм, , 18:57 — REGNUM 16 октября шведский коллектив NiP одержал уверенную победу над финнами из ENCE со счетом 2:0 в рамках онлайн-турнира DreamHack Open Fall 2020. NiP обыграли ENCE на картах Overpass (16:7) и Train (16:13).

Самым ценным игроком встречи по мнению пользователей портала HLTV был признан Тим «nawwk» Йоханссон, набравший статистику 45/29.

NiP, одержав первую победу на турнире, сразятся с проигравшим в паре North — Sprout за выход со второй строчки группы D. ENCE без очков вылетели с турнира с последнего месте.