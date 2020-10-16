Берлин, , 18:48 — REGNUM 16 октября в рамках второго тура онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Open Fall 2020 команда Алекси «Aleksib» Виролайнена одержала уверенную победу над mousesports со счетом 2:0. OG оказались сильнее «мышек» на картах Nuke и Dust2 со счетом 16:13 и 16:6 соответственно.

Исса «ISSAA» Мурад, коэффициент k/d которого составил 1,5, был признан самым ценным игроком встречи.

Mousesports, потерпев второе поражение в группе A, вылетели с турнира. OG, набрав 3 очка, расположились на третьей позиции.