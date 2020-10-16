Лондон, , 18:32 — REGNUM 35-летний аргентинский фланговый защитник Пабло Сабалета объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. 1 июля этого года футболист покинул «Вест Хэм», так как срок контракта футболиста с лондонским клубом истек.

За свою карьеру Сабалета выступал за «Сан Лоренсо», «Эспаньол», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Большую часть карьеры аргентинец провел в «Манчестер Сити», за который принял участие в 230-ти матчах Английской Премьер-лиги и забил 9 мячей.