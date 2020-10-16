Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» приобрёл двух игроков молодёжной сборной Швеции. Пятилетние контракты с жёлто-синими подписали 21-летний полузащитник Понтус Альмквист и 18-летний полузащитник Армин Гигович. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Известно, что Альмквист ранее защищал клубные цвета шведских команд, в 2017 году подписал первый профессиональный контракт с клубом «Норрчепинг». Гигович начал свою карьеру в 2019 году в «Хельсингборге».

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» отдал полузащитника Алексея Ионова в «Краснодар». С кубанской командой подписан контракт до весны 2023 года.

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