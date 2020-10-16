Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Ионов подписал контракт с «Краснодаром». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Ранее Ионов защищал клубные цвета «Зенита», «Кубани», «Анжи», «Динамо», ЦСКА. Состав донской команды воспитанник петербургской школы «Зенит» пополнил летом 2017 года. За это время атакующий полузащитник провёл 87 матчей, записал на свой 18 голов и десять голевых передач.

Известно, что контракт с кубанской командой рассчитан до конца весны 2023 года.

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