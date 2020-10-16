Ньон, Швейцария, , 15:06 — REGNUM Количество городов, принимающих чемпионат Европы по футболу 2020 года, может быть сокращено. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью испанской телесети Movistar+.

Он отметил, что ситуация с пандемией беспокоит организацию, однако в проведении чемпионата есть абсолютная уверенность. УЕФА планирует провести турнир в соответствии с планом, хотя изменения всё же возможны.

«Однако я должен отметить, что мы можем провести его не в двенадцати странах, а, например, в одиннадцати, восьми, пяти или одной», — сказал Чеферин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии Евро-2020 перенесли на 2021 год. Принять чемпионат должны 12 городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгагене, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.